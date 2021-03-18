Sultanbeyli'de "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde" şehitler anıldı
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Sultanbeyli'de "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde" şehitler anıldı

18.03.2021 21:18 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:28
Sultanbeyli'de

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Sultanbeyli Kent Meydanı'nda anma töreni düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Sultanbeyli Kent Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Anadolu Adliyesi Başsavcı Vekili Onur Oğuzer, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, mahalle muhtarları, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Sultanbeyli Kent Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Ardından protokol konuşmalarına geçildi.

"ÇANAKKALE ZAFERİ ZOR ŞARTLAR ALTINDA KAZANILMIŞ MUKADDES BİR ZAFERDİR"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay törende yaptığı konuşmada, "Çanakkale Zaferi zor şartlar altında kazanılmış mukaddes bir zaferdir. Bu zaferin kazanılmasında büyük fedakarlıklar gösteren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi tarihimizin en önemli kahramanlık destanlarından biridir. Aziz milletimiz Çanakkale'de göstermiş olduğu eşsiz zaferi Kurtuluş Savaşında ve son olarak ta 15 Temmuz'da tüm dünyaya göstermiştir." dedi.Sultanbeyli Kent Meydanı'ndaki törenin ardından Kaymakam Metin Kubilay ve beraberindeki heyet, ilçedeki 5 kabristanda bulunan 14 şehidin kabirlerini ziyaret ederek, onları dualarla andı.

 


- İstanbul
Sultanbeyli'de '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde' şehitler anıldı
Sultanbeyli'de '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde' şehitler anıldı
Sultanbeyli'de '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde' şehitler anıldı
Sultanbeyli'de '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde' şehitler anıldı
Sultanbeyli'de '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde' şehitler anıldı
Sultanbeyli'de '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde' şehitler anıldı
Sultanbeyli'de '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde' şehitler anıldı
Sultanbeyli'de '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde' şehitler anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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