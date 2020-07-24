Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt CHP'li Muharrem İnce, Sultanahmet Camii'nde Cuma namazı kıldığı için kendisini eleştirenlere yanıt vererek, "Diyanet İşleri Başkanı'nın davetiyesiyle Ayasofya'ya değil, ezanı duyarak Sultanahmet'e gittim. Ne bağırıyorsunuz?" dedi.

"Diyanet İşleri Başkanı beni arayıp namaza davet etti. Ama ben Diyanet İşleri Başkanı'nın değil, Allah'ın davetine uyacağım" diyerek Ayasofya'nın hemen yanında bulunan Sultanahmet Camisi'e giden CHP'li Muharrem İnce Twitter hesabından yeni açıklamada bulundu. İnce son olarak yaptığı paylaşımda kendisine gelen eleştirilere yanıt vererek, "Ezan namaza davettir, ne davetiyesi" diyen Diyanet İşleri Başkanı'nın davetiyesiyle Ayasofya'ya değil, ezanı duyarak Sultanahmet'e gittim. Ne bağırıyorsunuz? Ayasofya'ya gidenlerin sevabı fazla, Sultanahmet'e gidenlerin az mı?" ifadelerini kullandı.