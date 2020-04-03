Sultanahmet Camisi'ndeki ayakkabı hırsızlığı kameraya böyle yansıdı
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Sultanahmet Camisi, İstanbul, 3. Sayfa

Sultanahmet Camisi'ndeki ayakkabı hırsızlığı kameraya böyle yansıdı

Sultanahmet Camisi'ndeki ayakkabı hırsızlığı kameraya böyle yansıdı İstanbul'un tarihi camilerinden Sultanahmet Camisi'nde yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

03.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:21
Sultanahmet Camisi'ndeki ayakkabı hırsızlığı kameraya böyle yansıdı

Sultanahmet Camisi'ndeki ayakkabı hırsızlığı kameraya böyle yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'un tarihi camilerinden Sultanahmet Camisi'nde yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık olayları, 13 Mart'ta tarihi Sultanahmet Camisi'nde öğlen namazı sonrası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiye bir yakını ile birlikte namaz kılmayan gelen cami Cevdet K., namazdan sonra camiden çıkarken raftaki ayakkabılarının çalındığını fark etti. Suç duyurusu üzerine cami imamı ve polis kamera görüntüleri incelemeye aldı. Olayın, kimliği belirlenmeyen bir kişinin, camiye poşetle gelerek ayakkabıların olduğu bölümde ayakkabılarını çıkarıp raftaki ayakkabıyı alıp camiden ayrıldığı fark edildi. Yetkililer, kamera görüntülerinden zanlıyı teşhis etti.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Tuğrul A.isimli kişi olduğu belirlendi. Eşkali belirlenen Tuğrul A., 15 Mart tarihinde Sultanahmet Camisi çevresinde dolaşırken çaldığı ayakkabılar ayağında yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin yapılan sorgusunda birden fazla hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi. Emniuetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli Tuğrul A., 'adli kontrol' hükümleri uyarınca serbest bırakıldı.

Öte yandan cami içindeki hırsızlık anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Sultanahmet Camisi'ndeki ayakkabı hırsızlığı kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İHA

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Sultanahmet Camisi'ndeki ayakkabı hırsızlığı kameraya böyle yansıdı
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