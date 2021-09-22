SULTAN ŞEYHMUS'UN 40 GÜN TEK BAŞINA KALDIĞI MAĞARA RESTORE EDİLDİ - Haberler
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SULTAN ŞEYHMUS'UN 40 GÜN TEK BAŞINA KALDIĞI MAĞARA RESTORE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'de Merkez Artuklu İlçesi Kırsal Yüce Mahallesinde bulunan Sultan Şeyhmus Hazretlerinin yalnız kalmak için girdiği mağaranın restorasyonu yapıldı.

MARDİN'de Merkez Artuklu İlçesi Kırsal Yüce Mahallesinde bulunan Sultan Şeyhmus Hazretlerinin yalnız kalmak için girdiği mağaranın restorasyonu yapıldı. Mahalle Muhtarı Selahattin Gür, Sultan Şeyhmus Hazretlerinin 40 gün süreyle tek başına kaldığı mağaranın bakım ve onarımını gerçekleştiren Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı'na teşekkür etti.

Miladi 1077 ile 1164 yılları arasında yaşayan ve Şehy Abdulkadir Geylani Hazretlerinin de kuzeni olan Sultan Şeyhmus Hazretleri, gençlik yıllarında Ramazan bayramına 10 gün kala girdiği ve içinde 40 gün kaldığı kırsal Yüce Mahallesindeki mağara Artuklu Belediyesi tarafından bakıma ve onarımı yapıldı. Köyün içindeki Caminin avlusunda bulunan ve 10 metre derinliğinde ve 6 metre genişliğinde olan mağaranın bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretcilerin geldiği Sultan Şeyhmus Hazretlerinin de türbesinin bulunduğu Yüce Mahalle Muhtarı Selahattin Gür, söz konusu mağaranın bakım ve onarımını üstlenen Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı'na teşekkür etti.

SULTAN ŞEYHMUS'UN 40 GÜN TEK BAŞINA KALDIĞI MAĞARA RESTORE EDİLDİ

SULTAN ŞEYHMUS'UN 40 GÜN TEK BAŞINA KALDIĞI MAĞARA RESTORE EDİLDİ

SULTAN ŞEYHMUS'UN 40 GÜN TEK BAŞINA KALDIĞI MAĞARA RESTORE EDİLDİ

SULTAN ŞEYHMUS'UN 40 GÜN TEK BAŞINA KALDIĞI MAĞARA RESTORE EDİLDİ
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Haber: SULTAN ŞEYHMUS'UN 40 GÜN TEK BAŞINA KALDIĞI MAĞARA RESTORE EDİLDİ - Haberler
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