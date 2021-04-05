Sultan Sazlığı Kuş Cenneti turistlerin uğrak yeri oldu
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Sultan Sazlığı Kuş Cenneti turistlerin uğrak yeri oldu

İhlas Haber Ajansı / MAHMUT KILINÇ - Haberler | Güncel

Sultan Sazlığı Kuş Cenneti turistlerin uğrak yeri oldu Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı sınırlarında bulunan Sultan Sazlığı; yüzlerce çeşit kuş türleri, at biniciliği, doğa yürüyüş alanları ve Kuş Müzesi ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.

Sultan Sazlığı Kuş Cenneti turistlerin uğrak yeri oldu

KAYSERİ - Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı sınırlarında bulunan Sultan Sazlığı; yüzlerce çeşit kuş türleri, at biniciliği, doğa yürüyüş alanları ve Kuş Müzesi ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kanunla Milli Park Koruma Alanı ilan ettiği Sultan Sazlığını Kayseri'den Yeşil Doğa Spor Kulübü ziyaret etti. 300 çeşit kuşun barındığı kuş cennetini gezen gruptan Öğretmen Rahime Çimen, "Sultan Sazlığı doğal güzelliklerimiz arasında yer alıyor. Yüzlerce kuşun barındığı ve kuş cıvıltıları eşliğinde doğa harikası olan Sultan Sazlığına herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sultan pansiyon işletme sahibi Mesut Atasoy ve Doğukan Atasoy da etkili tanıtımlardan sonra yerli ve yabancı turist sayısının çok arttığını, ülke ekonomisine ve yöreye büyük katkısının olduğunu belirterek; "Herkesi bu doğa harikasına davet ediyoruz" dedi.

Sultan Sazlığı Kuş Cenneti turistlerin uğrak yeri oldu
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti turistlerin uğrak yeri oldu
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti turistlerin uğrak yeri oldu
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti turistlerin uğrak yeri oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUT KILINÇ

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