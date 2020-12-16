Sultan San kimdir? Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir?
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Sultan San kimdir? Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir?

16.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:16
Sultan San kimdir? Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir?

Sultan San, son olarak komedyen Hasan Can Kaya'nın sevilen programı "Konuşanlar" ile adından bahsedilen bir yönetmendir. Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, şimdilerde "Konuşanlar" programında yönetmen olarak görev alıyor.

Hasan Can Kaya'nın doğum gününü kutlarken attığı fotoğrafla ilişkilerini duyuran Sultan San, aynı zamanda Hasan Can Kaya'nın çok sevilen komedi programı Konuşanlar'ın da yönetmenidir. Daha önce çok sayıda program ve filmde yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San "5er Beşer" programında birçok kez konuk oyuncu oalrak da yer almıştır.

SULTAN SAN KİMDİR?

Sultan San, genellikle komedi şovlarında yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk yapmıştır. Şöhret dizisinin 1. ve 2. sezonunda yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, genellikle BKM projelerinde yer almaktadır. Yer aldığı en çok bilinen projeler şu şekildedir:

  • Güldür Güldür Show
  • Güldüy Güldüy Çocuk Show
  • 5er Beşer
  • İnsanlar Alemi
  • Can Dostlar

Sultan San ayrıca son zamanlarda çok izlenen ve Exxen'de yayınlanacak olan "Konuşanlar" programının da yönetmenidir. Hasan Can Kaya programda Sultan San'ın katkısını da bir röportajında şu sözlerle dile getiriyor. "Sultan'ın ısrarıyla benim yazdığım diğer projelerden birisi olan Konuşanlar'ı çekmeye karar verdik. Konuşanlar'ın tutmasının sebebi de format hem bizden, hem özgün. Biz de çok eğleniyoruz çekimlerde. O enerji de seyircilere geçiyor diye düşünüyorum." Sultan San ayrıca Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya'nın da sevgilisidir.

Sultan San kimdir? Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir?

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Haber Yorumları (1)
GAMZE: Sonunda öğrenmiş olduk Hasan Can Beyy
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