Sultan filmi nerede çekilmiştir? Sultan filmi ne zaman çekildi?

Kartal Tibet'in yönetmen koltuğunda oturduğu Bulut Aras ile Türkan Şoray'ın başrollerinde yer aldığı Sultan filmi, bir döneme damgasını vurmuştu. Her izlendiğinde ayrı bir heyecan yaratan Sultan filmi, dul ve 4 çocuklu bir kadının hayat hikâyesini anlatıyor. Peki, Sultan filmi nerede çekildi? Sultan filmi ne zaman çekildi? Sultan konusu ne? Sultan oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

SULTAN FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Sultan, mahalle kültürünün ne olduğu, gecekondulaşmanın kentlerde nasıl var olmaya çalıştığı ve arabesk kültürü üzerine önemli filmler arasında gösterilmektedir. Filmin çekimleri İstanbul'un Sarıyer ilçesinin Rumelihisarı Mahallesinde, Boğaziçi Üniversitesi'nin Kuzey Kampüsüne yakın bir noktada gerçekleştirildi. Sultan filmi, 1978'de İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Rumeli Mahallesi'nde yer alan Türkan Şoray Sokağı'nda çekildi.

SULTAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sultan filminde, dört çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi içinde olan dul bir kadının hikâyesi konusu anlatılır. Gecekonduda yaşamını sürdüren güzeller güzeli Sultan, genç yaşında dul kaldı. Çocuklarına bakabilmek adına evlere temizliğe gider. Şoför Kemal'le nişanlanan Sultan, ihanete uğrar.

Mahalle sakinlerinin desteğiyle birlikte Kemal'i unutmak için uğraşır. Diğer taraftan Kemal'in babası olan muhtar, mahalle evlerini gizli bir şekilde ucuza satın almaya çalışır. Kemal de mahalleliyle birlikte olarak mahalleyi ve babasını terk eder.

SULTAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Başrollerinde Türkan Şoray ile Bulut Aras'ın yer aldığı Sultan filminde Şener Şen, Adile Naşit, İhsan Yüce, İlyas Salman, Güzin Özyağcılar, Erdal Özyağcılar, Hikmet Gül, Gül Yalaz ve Tuncer Sevi yer alıyor.

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