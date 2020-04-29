2. Abdülhamit'in mirası, salgın hastanesi olacak! Restore çalışmalarının %50'si tamamlandı Sultan 2. Abdülhamid tarafından 128 yıl önce yaptırılan Hadımköy Askeri Hastanesi, salgında kullanılmak üzere restore ediliyor. Çalışmaların yüzde 50'si tamamlanırken, hastanenin Ramazan Bayramı'na kadar hizmete açılacağı öğrenildi.

Tam 128 sene önce Sultan 2. Abdülhamit yaptırılan Hadımköy Askeri Hastanesi, salgın hastanesi olarak kullanılmak üzere restorasyona alındı. Hastanedeki çalışmaların %50'si tamamlanırken, açılışın Ramazan Bayramı'na kadar yapılması öngörülüyor.

RAMAZAN BAYRAMINA KADAR HİZMETE AÇILACAK

Sultan 2. Abdülhamit tarafından 128 yıl önce yaptırılan ve artık salgın hastanesi olarak hizmet verecek olan Hadımköy Askeri Hastanesi restorasyonunda yarıya gelindi. Yüzde 50'si tamamlanan ve 45 gün sürecek restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi hastanenin çatı ve dış cephe çalışmaları bitimine gün sayılıyor. Restorasyon çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesinin de başlandığı tarihi hastanenin Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanıp hizmete açılacağı öğrenildi.

HASTANENİN GİRİŞİNDE DİKKAT ÇEKEN SÖZ

Öte yandan hastane koronavirüs hastaları başta olmak üzere diğer hastalara da hizmet vermek üzere Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin Hadımköy Ek Binası olacak. Ayrıca hastanenin girişinde Sultan Abdülhamit Han tarafından bizzat yazdırılan, Osmanlıcadan günümüz Türkçesine çevrilen "Padişah Aldülhamit Han sıhhate deva için Hadımköy'deki ordunun eşsiz askerlerine bu hastaneyi yaptırıp, ordunun şerefli tarihine seçkin tıp uzmanlarının katılmasını sağladı. Askeri şahanem için hastane yaptırıp Hadımköy'ünün sıhhat sarayı askerin ehli tıp anar söyler şerefim adına yaptırdı. Bu sağlık evi Abdülhamit Tarih 1308" yazısı yer alıyor.

Kaynak: İHA