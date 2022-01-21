Sulh ceza ve kadastro hakimliğinde kıdem şartı

SULH ceza ve kadastro hakimliği görevlendirmelerinde asgari kıdem şartı getirildi. Kadastro hakimleri, alanlarında en az 4 ay eğitim aldıktan sonra göreve başlayabilecek.

Kadastro ve sulh ceza hakimlerinin belirli bir kıdeme sahip hakimler arasından atanmalarına yönelik Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) ilke kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen İnsan Hakları Eylem Planı'nda (İHEP) yer alan uzmanlaşma ve kişi haklarının korunmasına yönelik 'kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi' ile 'ihtisas mahkemelerinin güçlendirilmesi' amaçları doğrultusunda HSK Genel Kurulu, 19 Ocak'ta ilke kararları aldı. Buna göre, kadastro mahkemelerinin daha etkin ve verimli şekilde faaliyetlerini yürütebilmesi için yeni usul ve esaslar belirlendi. Bununla birlikte kişi özgürlüğünü doğrudan ilgilendiren kararlara bakan sulh ceza hakimlikleri için de kıdem şartı getirildi. Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre sulh ceza ve kadastro hakimliği görevlendirmelerinde asgari kıdem şartı aranacak, kadastro hakimleri alanlarında en az 4 ay eğitim aldıktan sonra göreve başlayabilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de konuya ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "HSK kararıyla kadastro mahkemelerinin ve hakimlerinin daha etkin çalışmasını sağlayacak yeni bir atama usulü ve uzmanlaşmayı artıran bir yetki sistemi getirildi. Bu yenilikler davaların daha hızlı görülmesini sağlayacak. HSK'nın sulh ceza hakimliği için kıdem şartı getirmesi, kişi hak ve özgürlüğü için çok önemli bir yeniliktir. Yargının mesleki kalite ve tecrübesinin yüksek olması yolunda atılan bu adımla İnsan Hakları Eylem Planımızda yer verdiğimiz bir hedef daha hayata geçti. Hayırlı olsun" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri