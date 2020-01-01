Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den yeni yıl ziyaretleri
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den yeni yıl ziyaretleri

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

01.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:52
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den yeni yıl ziyaretleri

Belediye Başkanı , yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Yüksel, Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniğinde 2019 yılının son bebeklerinin ailelerini tebrik etti.

Daha sonra 112 Acil Komuta Merkezi'ni ziyaret eden Yüksel, polis ve jandarma kontrol noktalarında görevli personeli de ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.


Güzel bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Yüksel, yeni yılın Tekirdağ ve Türkiye için sağlık ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.

Kaynak: AA
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