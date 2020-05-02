Süleymaniye Camii'nde gün batımı hayran bıraktı

Süleymaniye Camii'nde gün batımı hayran bıraktı 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile camiler mahyalar ile süslenirken Süleymaniye Camii'nin gün batımındaki eşsiz manzarası havadan çekilen görüntülerde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Süleymaniye Camii'nde gün batımı hayran bıraktı

İSTANBUL - 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile camiler mahyalar ile süslenirken Süleymaniye Camii'nin gün batımındaki eşsiz manzarası havadan çekilen görüntülerde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Türkiye'yi çektiği drone videoları ile gönüllü olarak tanıtan esas mesleği mimarlık olan Murat Turna Süleymaniye Camii'ni gün batımında görüntüledi. Ramazan ayında mahyalar ile süslenen Süleymaniye Camii'nin ışıklandırması gün batımıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde kısmen kızıla bürünen gökyüzü caminin manzarasını renklendiriyor. Süleymaniye Camii'nde asılan mahyada ise "Hamd sana, Şükür Sana" yazısı ışıkları ile camiyi adeta süsledi. Korona virüsü salgını nedeniyle kapalı olan caminin avlusunda ise havadan çekilen görüntülerde kimsenin olmadığı gözler önüne serildi.

Kaynak: İHA