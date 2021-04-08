Son dakika haberleri! Bakan Soylu'yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik'e iniş yaptı
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Son dakika haberleri! Bakan Soylu'yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik'e iniş yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik Edebali Stadı'na zorunlu iniş yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik Edebali Stadı'na zorunlu iniş yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın cenazesine katılmak üzere helikopterle Bursa'nın İnegöl ilçesine hareket etti. Helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik'e zorunlu iniş yaparken Bakan Soylu, stat önünde kendisini bekleyen Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürünün makam aracına binerek karayoluyla İnegöl'e geçti.

(Cem Kaan Toka/İHA)

Son dakika haberleri! Bakan Soylu'yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik'e iniş yaptı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu'yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik'e iniş yaptı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu'yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik'e iniş yaptı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu'yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik'e iniş yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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