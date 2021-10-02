Süleyman Soylu'yu duygulandıran olay! Sudan'daki anısını gözleri dolarak anlattı - Haberler
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Süleyman Soylu'yu duygulandıran olay! Sudan'daki anısını gözleri dolarak anlattı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika

Bursa'daki bir programda yetim ve öksüz çocuklarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı konuşma esnasında duygusal anlar yaşadı. Yıllar önce Sudan'da yaşadığı bir anıyı anlatan Soylu'nun gözleri doldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Çocukların Düşü Bursa'nın Gülüşü Projesi"nde yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi. Türkiye'nin dünyanın ruhunu tamir ettiğini söyleyen Soylu, konuşması sırasında duygusal anlar da yaşadı.

Süleyman Soylu'yu duygulandıran olay! Sudan'daki anısını gözleri dolarak anlattı

ANLATIRKEN GÖZLERİ DOLDU

Yıllar önce ziyaret ettiği Sudan'da yaşadığı bir anısını gözleri dolarak anlatan Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Bir genç kız gördüm, 20 yaşında. 'Ne işin var burada?' dedim. 'Ne kazanıyorsun, nerede çalışıyorsun?', 'Bir şey kazanmıyorum.' dedi. O yetim çocukları burada yalnız bırakamayız. Dünya adaletten koptukça ve birileri Batı'ya tapındıkça Allah onları uyaracak ve Allah onlara doğruyu gösterecek. Doğru burası ve doğru sizsiniz. Burası bir cennet bahçesi gibi şu anda ve o kadar güzel ki, o kadar güzel görünüyorsunuz ki. Burayı bir araya getirenlere söylüyorum, çok büyük mükafatlarınız olacak. Belki farkında değilsiniz, bu dünyada da öteki dünyada da o mükafatlarla karşı karşıya kalacaksınız. Ülke olarak yapacak çok işimiz var, millet olarak yapacak çok işimiz var. Cumhurbaşkanımızın yapacağı çok iş var, Cumhur İttifakı'mızın yapacağı çok iş var"

Süleyman Soylu'yu duygulandıran olay! Sudan'daki anısını gözleri dolarak anlattı

ÇOCUKLARA HEDİYELER VERDİ

Konuşmasının ardından yetim ve öksüz çocuklara hediyeler veren Soylu, programın ardından Başdanışmanı Harun Akın'ın oğlu Enis Yiğit Akın ile İlge Tüzün'ün nikah törenine katıldı.

Süleyman Soylu'yu duygulandıran olay! Sudan'daki anısını gözleri dolarak anlattı

Süleyman Soylu'yu duygulandıran olay! Sudan'daki anısını gözleri dolarak anlattı
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Emre İliksiz
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