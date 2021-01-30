Süleyman Soylu'nun LGBT tweeti, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Fransa'da engellendi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını aktardığı tweeti, ülke hukukuna aykırı olduğu gerekçesiyle Fransa tarafından engellendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili dün gözaltına alınan 4 kişinin haberini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurmuştu.
ERİŞİME KAPATILDI
Bakan Soylu'nun, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" tweeti, Fransa tarafından erişime kapatıldı.
TWEET, ÜLKE HUKUKUNA AYKIRI OLDUĞU İÇİN ENGELLENDİ
Süleyman Soylu'nun bu ifadelerini içeren tweet, ülkenin hukukuna aykırı olduğu için Fransa'da erişime engellendi.