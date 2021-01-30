Süleyman Soylu'nun LGBT tweeti, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Fransa'da engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını aktardığı tweeti, ülke hukukuna aykırı olduğu gerekçesiyle Fransa tarafından engellendi.