Süleyman Soylu'nun LGBT tweeti, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Fransa'da engellendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Süleyman Soylu'nun LGBT tweeti, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Fransa'da engellendi

30.01.2021 22:30 | Son Güncelleme: 30.01.2021 22:43
Süleyman Soylu'nun LGBT tweeti, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Fransa'da engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını aktardığı tweeti, ülke hukukuna aykırı olduğu gerekçesiyle Fransa tarafından engellendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili dün gözaltına alınan 4 kişinin haberini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurmuştu.

ERİŞİME KAPATILDI

Bakan Soylu'nun, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" tweeti, Fransa tarafından erişime kapatıldı.

Süleyman Soylu'nun LGBT tweeti Fransa'da engellendi

TWEET, ÜLKE HUKUKUNA AYKIRI OLDUĞU İÇİN ENGELLENDİ

Süleyman Soylu'nun bu ifadelerini içeren tweet, ülkenin hukukuna aykırı olduğu için Fransa'da erişime engellendi.

Süleyman Soylu'nun LGBT tweeti Fransa'da engellendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Guy Ritchie Jason Statham Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Nihat Özdemir Ferdi Kadıoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ankara Futbol Beşiktaş Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süleyman Soylu'nun LGBT tweeti, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Fransa'da engellendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 22:42:45. #1.16#
title