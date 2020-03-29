Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi
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Cüneyt Özdemir, Süleyman Soylu, Yaşam, Politika, Güncel

Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cüneyt Özdemir'in YouTube canlı yayınına bağlandığı sırada bulunduğu odada dolaşan beyaz renkli kedi izleyenleri gülümsetti.

29.03.2020 22:49 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:57
Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi

Bakan Süleyman Soylu, Türkiye'deki son gelişmelerle ilgili Cüneyt Özdemir'in YouTube canlı yayınına konuk olurken, yayını izleyenler gülümseten anlar yaşadı.

KEDİ DAVETSİZ MİSAFİR OLDU

Soylu, açıklamalar yaparken arkasında bulunan dolabın camında bir yansıma görüldü. Yansımaya dikkatli bakanlar ise bunun beyaz renkli bir kedi olduğunu fark etti. Kedi, daha sonra bakanın bulunduğu masanın yanında da dolandı.

Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi

BAKAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Bakan Soylu, koronavirüs ile ilgili kararları alırken dünyadan cesur hareket ettiklerini ve almaları gereken tedbirleri de zamanında aldıklarını vurguladı.

Sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya Soylu, alamayacakları hiçbir tedbirin bulunmadığını belirterek, "Türkiye'de sosyal izolasyon sağlandı. Hiçbir tedbir almaktan çekinmeyiz. Şu anda yaklaşık yüzde 95 civarında hayat eve çekildi. Yarını ve öbür günü de izleyeceğiz. Sabahleyin valilerimize söylediğim şudur. Şehir içi giriş ve çıkışların kontrolünü daha fazla artırın. Hiçbir özel aracı sektirmeyin. Otobüsler muhakkak kontrol edilecek. 'Şehir içi özel taşımada ister belediye ister halk otobüsü ister minibüs olsun her birini tek tek kontrol edin. Sosyal mesafeyi ihlal edecek ne varsa, araba bağlanması gerekiyorsa, kamu, tüzel beni ilgilendirmiyor hepsini bağlayın.' dedim."

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sonuçlarıyla ilgili soruya Soylu, "10-15 gün içerisinde inşallah açıklanacaktır. Orada süreçler de hemen hemen tamamlandı." cevabını verdi.

"TAKSİ GENELGESİYLE İLGİLİ TALEP, TAKSİCİLERDEN GELDİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırılmasına ilişkin İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Taksi ve esnaf odalarıyla görüşüldü. Bir gün sonu tek diğer gün sonu çift olan plakalar çıkacak. Zaten önemli bir bölümünde 'çıkalım-çıkmayalım' tereddütü söz konusuydu. Kendilerinden de gelen bir talepti biz de değerlendirdik. İhtiyaç duyan diğer vilayetlerin bu kararı alabileceği de genelgede yazıyor." diye konuştu.

Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi

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Bakan Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi

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