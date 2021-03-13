Süleyman Soylu'nun annesinin ölüm nedeninin, kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu 75 yaşında, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Koca verirken, ölüm nedeninin koronavirüs olup olmadığı merak edildi. Servet Soylu'nun kalp yetmezliği nedeniyle vefat ettiği ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vefat haberini Twitter hesabından "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." ifadeleriyle duyurdu.

EYÜP SULTAN MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Servet Soylu'nun cenazesinin yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

KALP YETMEZLİĞİNDEN VEFAT ETTİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADILAR

Uzun süredir özel bir hastanede tedavi gören Soylu için pek çok isim başsağlığı mesajı yayınladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Servet teyzemize Allah'tan rahmet, başta sayın bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İçişleri Bakanımız Sayın'nun muhterem anneleri Servet teyzemizin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımız ve kederli ailesine sabırlar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Süleyman Soylu beyefendinin Hakk'a yürüyen kıymetli validesi Servet Soylu Hanımefendiye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun muhterem validelerine Mevlamdan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Sayın Bakanımız ve ailesine sabırlar diliyorum.

Mahir Ünal: İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun muhterem annesi Servet Soylu hanımefendi rahmet-i rahmana kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sn. Süleyman Soylu'ya ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İçişleri Bakanımız, dava ve yol arkadaşım Süleyman Soylu'nun ve ailesinin acısını paylaşıyor, merhume Servet Soylu'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Numan Kurtulmuş: Değerli kardeşim, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun kıymetli annesi Servet Soylu Hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun kıymetli annesi Servet Soylu hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun.

ANNESİNE KÜFÜR EDEN ŞAHSIN SERBEST KALMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Süleyman Soylu geçtiğimiz aylarda, hastanede tedavi gören annesi Servet Soylu ile fotoğrafını paylaşmış ve bu tweetin altına küfürlü yorum yazan şahsın adli kontrolle serbest bırakılmasına çok sert çıkmıştı. Sosyal medyadan duruma isyan eden Soylu, "Bakan olsam ne yazar. Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder. Tweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı