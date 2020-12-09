Süleyman Soylu, İzmir'de konteyner kenti ziyaret etti

- Süleyman Soylu, İzmir'de konteyner kenti ziyaret etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de depremzedelerin kaldığı konteyner kenti ziyaret etti.

- Süleyman Soylu, İzmir'de konteyner kenti ziyaret etti

İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de depremzedelerin kaldığı konteyner kenti ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'deki büyük depremin ardından kurulan konteyner kenti ziyaret etmek ve depremzede vatandaşlarla görüşmek için İzmir'e geldi. Bakan Süleyman Soylu, ilk olarak Afet Koordinasyon Merkezinde düzenlenen koordinasyon değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Soylu, vatandaşlara yapılan ayni ve nakdi yardımlar, günlük sıcak yemek dağıtımı, konteyner kentte yapılan çalışmalar, psiko-sosyal destek hizmetleri, eşya tahliye ve depolama çalışmaları, bina yıkım çalışmaları ve diğer konularda yetkililerden bilgi aldı.

Toplantının ardından Bakan Soylu, depremin ardından Bayraklı ilçesinde kurulan konteyner kenti ziyaret etti. Bakan Soylu, burada konteyner evlerde kalan vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını ve taleplerini dinledi. Konteyner kentte kalan çocuklara da ilgi gösteren Soylu, Ankara'ya dönmek üzere İzmir'de ayrıldı.

Bakan Soylu'nun konteyner kent ziyaretine; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek de eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY