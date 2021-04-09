Bitlis'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi
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Bitlis'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Bitlis'te, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un video konferansla katıldığı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis'te, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un video konferansla katıldığı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya video konferans sistemiyle bağlanan Bakan Soylu ile Selçuk, toplantıya katılanları selamladı.

Basına kapalı devam eden toplantıya, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, kadın dernekleri temsilcileri katıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlararası işbirliğinin sağlanması ve eşgüdüm halinde hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığının birlikte çalışması sonucunda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın hazırlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu plan doğrultusunda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokolü imzalanmıştır. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı ve bakanlığımızca yayımlanan 1 Ocak 2020 tarihli ve 1 sayılı genelge ile bakanlığımızın, valiliklerin ve kolluk birimlerinin görev ve sorumluluğunda olan hususlar düzenlenmiş olup bahse konu mücadelede yol haritası belirlenmiştir. Bu çerçevede koordinasyon planı ve ilgi genelgemiz gereğince, 81 ilimizde valilerimiz, ve tüm ilçelerimizde kaymakamlarımız başkanlığında koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısını gerçekleştirmekteyiz."

Bitlis'te 2019 yılından bugüne kadar kadın cinayeti yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, 2020 yılında il genelinde 762, 2021 yılının ilk üç ayında ise 140 aile içi ve kadına şiddet olayları kayıt formu Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) sistem üzerinden iletilmiş ve gerekli çalışmaların yapıldığı kaydedildi.

2020 yılında il genelinde 788, 2021 yılının ilk üç ayında da 170 koruyucu ve önleyici tedbir kararı alındığı, bu kararların sistem üzerinden ŞÖNİM'e iletilerek gerekli çalışmaların yapıldığı aktarılan açıklamada, 2020 yılında kadın konukevinden 123 kadın, 2021 yılının ilk üç ayında ise 36 kadının hizmet aldığı ifade edildi.

2020 yılında ŞÖNİM'den 857 kişi, 2021 yılının ilk 3 ayında 194 kişiye hizmet sunulduğunun belirtildiği açıklamada, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı çerçevesinde 2020 yılında ve 2021 yılının ilk 3 ayında çok sayıda salgın koşullarına uygun, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirilmiş ve bu çalışmalara devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Bitlis'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi
Bitlis'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi
Bitlis'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi
Bitlis'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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