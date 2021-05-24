Süleyman Soylu HaberTürk canlı yayınına çıkacak! İsmail Saymaz ve Merdan Yanardağ soracak

Süleyman Soylu HaberTürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy, İsmail Saymaz ve Merdan Yanardağ'ın sorularına yanıt verecek. Sedat Peker'in suçlamalarının odağında yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de bu akşam canlı yayında olacak.

Habertürk TV, Soylu'nun bu akşam saat 21.00'de Kübra Par'ın programına katılarak, canlı yayında Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veysi Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayacağını duyurdu.

SÜLEYMAN SOYLU HABERTÜRK CANLI YAYININA ÇIKIYOR!

Soylu'nun Peker'in ifşaatlarıyla gündeme oturan konulara vereceği yanıtlar merak ediliyor. Peker 16 Mayıs'ta yayımladığı beşinci videosunda İçişleri Bakanı Soylu'ya hitaben, "Her hafta canını bir kere yakacağım" demişti. 13 Mayıs'ta yayımladığı dördüncü videoda ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili olarak, "Ben onu severim" dediğini ve kendisine koruma polisi verdiğini iddia etmişti. Peker'e yanıt veren Soylu ise "Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum" demiş ve Peker'in iddialarını yargıya taşıyacağını söylemişti.