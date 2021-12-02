Süleyman Sazak kimdir, kaç yaşında, nereli? Süleyman Sazak biyografisi!

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SÜLEYMAN SAZAK KİMDİR?

Süleyman Servet Sazak 17 Temmuz 1955, Kaliforniya doğumlu, Türk iş adamı, siyasetçidir.

Uzun yıllar aile şirketin Yüksel İnşaat'ta yöneticilik yapan Sazak, 1999 Türkiye genel seçimlerinde, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir milletvekili olarak meclise girdi.

Sazak evli ve iki çocuk babasıdır. 12 Eylül döneminde suikasta uğrayan, Türkiye Gümrük ve Tekel Bakanı da olan Gün Sazak'ın oğlu, Atatürk'ün silah arkadaşlarından, kurucu meclis üyeliği ve uzun dönem milletvekilliği yapmış Emin Sazak'ın torunudur. Amcalarından Güven Sazak Fenerbahçe SK başkanlığı, Yılmaz Sazak ise Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlığı yapmıştır.

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