Süleyman Özışık kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? Hakkında bilgiler

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Son zamanlarda YouTube kanalını çok aktif şekilde kullanan ve internethaber.com sitesinin sahibi olan ve orada köşe yazarlığı yapan Süleyman Özışık hakkındaki tüm bilgilere bu yazımızdan bakabilirsiniz. Kimdir, nerelidir, doğum tarihi ve diğer tüm soruların cevapları sizlerle.

SÜLEYMAN ÖZIŞIK KİMDİR?

Süleyman Özışık 1 Mart 1971 Iğdır doğumlu Türk gazeteci ve köşe yazarıdır. Günümüzde, Türkiye gazetesinde ve internet haber sitesinde köşe yazıları yazmaktadır. Ayrıca öz abisi Hadi Özışık'la da YouTube'da kendi kanalında siyasi içerikli söyleşi videoları paylaşmaktadır.

Süleyman Özışık doğum tarihi : 1 Mart 1971

Süleyman Özışık kaç yaşında : 49 yaşında

Süleyman Özışık nerelidir : Iğdır

Süleyman Özışık mesleği ne : Gazeteci - Köşe yazarı

Süleyman Özışık burcu ne : Balık

Süleyman Özışık boy-kilo kaçtır : -

Süleyman Özışık evli mi : -

SÜLEYMAN ÖZIŞIK HAYATI VE KARİYERİ

Süleyman Özışık, 1 Mart 1971 tarihinde Iğdır'da doğdu. Lise eğitimi de dahil olma üzere ilk eğitimini Kars'ta tamamladı. Lisenin ardından İstanbul'a gelip çalışmaya başladı. Ardından askere gitti.

Askerlik görevinin ardından gazetecilikte ilk deneyimi Akşam gazetesinde yaptığı stajla başladı. Akşam gazetesindeki 3 yıllık deneyiminden sonra Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalıştı. 2000 yılında buradaki işi ekonomik nedenlerle sonlandırılma kararı alındı.

Daha sonra kendisi gibi gazeteci olan öz abisi Hadi Özışık ile birlikte internethaber.com isimli Türkiye'nin ilk haber sitelerinden birini kurdu. Yani bu haber sitesinin sahibi bir nevi Süleyman Özışık'tır diyebiliriz. Akabinde 2005 senesinde, sonsayfa.com isimli haber sitesini online bir e-gazete platformu haline getirdi.

Süleyman Özışık'ın bir kitabı da mevcuttur. 2015 yılında, ''7 Haziran 1 Kasım Kederden Zafere'' isimli kitabını yazmıştır ve yayınlamıştır.