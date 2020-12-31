Süleyman Girgin kimdir? Süleyman Girgin kaç yaşında, nereli? Süleyman Girgin hayatı ve biyografisi!
31.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:42
Son günlerde sıkça gündeme gelen Süleyman Girgin kimdir? Süleyman Girgin kaç yaşında, nereli? Süleyman Girgin hayatı ve biyografisi!
BMM 27. dönem CHP Muğla milletvekili olan Süleyman Girgin kimdir? Süleyman Girgin kaç yaşında, nereli? Süleyman Girgin hayatı ve biyografisi!
SÜLEYMAN GİRGİN KİMDİR?
Süleyman Girgin, 18 Temmuz 1962 yılında Muğla'da doğmuştur. Süleyman Girgin, Türk sendikacı, siyasetçi ve TBMM 27. dönem CHP Muğla milletvekilidir.
1999 yılında Maden İşçileri Sendikası Yatağan ve Havalisi Şubesi'nin yönetim kurulu üyeliğine seçildi.
2006-2013 yılları arasında Türk-İş Muğla İl Temsilciliği görevini yürüttü.
27. dönem CHP Muğla milletvekili adayıdır.
Evli ve iki çocuk babası.