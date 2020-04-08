Süleyman Çakır kimdir? Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır nereli, kimi canlandırıyor? Süleyman Çakır hayatı
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Süleyman Çakır kimdir? Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır nereli, kimi canlandırıyor? Süleyman Çakır hayatı

Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen karakteri Süleyman Çakır kimdir merak ediliyor. Babasının küçük yaşta öldürülmesi ile hayatı değişen Süleyman, kız kardeşi ve annesine bakmak için mücadele verir. Yaptığı bir hata onun hapise girmesine neden olur. Süleyman Çakır sözleri, biyografisi haberimizde.

08.04.2020 08:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:46
Süleyman Çakır kimdir? Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır nereli, kimi canlandırıyor? Süleyman Çakır hayatı

Süleyman Çakır diziden neden çıktı? 2003 yılında ekrana gelen bir grup mafyayı anlatan Kurtlar Vadisi dizisinin Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşen Süleyman Çakır, diziden çıktıktan sonra dizi, izleyenlerin tepkisini çekmiştir. 46. bölümde vurularak öldürülen Süleyman Çakır'ın ölümü ile ilgili seyirciler gıyabında cenaze namazı bile kılmışlardır.

SÜLEYMAN ÇAKIR KİMDİR?

Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal karakterdir. Oktay Kaynarca, 45. bölümde vurularak diziden çıktı ve en son 46. bölümde ekrana geldi.

Çakır, küçük yaştayken cami avlusunda gözleri önünde babasının vurulduğunu görür. Babası öldükten sonra annesinin evde yaptığı pilav ve nohudu satarak hem kız kardeşine hem de annesine bakmıştır. Satış yaptığı bir gün zabıtanın kız kardeşini hırpalaması, Çakır'ı çileden çıkarmış ve zabıtayı üst üste bıçaklamıştır. Sonrasında cinayet suçundan hapsedilmiştir. Yalnız başına kalan annesi ve kız kardeşi için Duran Şatıroğlu yani Duran Emmi'yi öldürmesi için teklif etmişlerdir ve o da razı olmuştur. Abdest aldığı sırada öldürmeye kalktığı Duran Emmi, ona babasını hatırlatınca yapacağı şeyden vazgeçmiştir. Duran Emmi sayesinde mafyaya girmiş ve önemli bir mafya babası olmuştur. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenmiştir.

Süleyman Çakır kimdir? Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır nereli, kimi canlandırıyor? Süleyman Çakır hayatı

Kurtlar Konseyi, bugüne kadar işlenen tüm suçu Süleyman Çakır üzerine yıkmaya çalışır. Avukat Elif Eylül'ün çabaları ve ortağı Polat'ın, Aslan Akbey tarafından aldığı desteklerle gerçekleştirdiği stratejik hamleleriyle hapisten çıkmış ve Tombalacı'yla savaşmaya devam etmiştir. Belirli bir zaman sonra Baron tarafından İstanbul Sefiri yapılmıştır.

Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir.

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