Şule Öğretmene Bakan Selçuk'tan sürpriz telefon
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Ziya Selçuk, Güncel

Şule Öğretmene Bakan Selçuk'tan sürpriz telefon

Şule Öğretmene Bakan Selçuk'tan sürpriz telefon Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir öğrencinin ricası üzerine öğretmen Şule Aktaş'ı telefonla arayıp doğum gününü kutladı.

22.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:21
Şule Öğretmene Bakan Selçuk'tan sürpriz telefon

Şule Öğretmene Bakan Selçuk'tan sürpriz telefon

AMASYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir öğrencinin ricası üzerine öğretmen Şule Aktaş'ı telefonla arayıp doğum gününü kutladı.

Amasya'da yaşayan ortaokul öğrencisi Bedirhan Barış Kara, öğretmenine doğum günü sürprizi yaptı. Bedirhan Barış Kara Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a bir video çekerek öğretmeninin doğum gününü kutlaması için ricada bulundu. Videosunda "Bakan amca" sözleriyle Bakan Ziya Selçuk'a seslenen Bedirhan Barış Kara, 21 Nisan günü Serdar Zeren Ortaokulu öğretmeni Şule Aktaş'ı arayıp doğum gününü kutlaması ricasında bulundu. Bedirhan Barış Kara'nın videosundaki isteğini geri çevirmeyen Bakan Ziya Selçuk 21 Nisan'da öğretmen Şule Aktaş'ı arayarak doğum gününü kutladı. Bakan Selçuk ayrıca öğretmen Şule Aktaş'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nı da kutlayarak güzel temennilerde bulundu.

"Hayat sürprizlerle dolu"

Doğum gününde telefonda Bakan Selçuk'un sesini duyan öğretmen Şule Aktaş hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşadı.

Bakan Selçuk'un aramasından memnuniyet duyduğunu ifade eden öğretmen Aktaş, "Hayat sürprizlerle dolu. Öğretmenliğimin onuncu yılında hayatımın en özel doğum günü hediyesi hiç ummadığım anda belki tüm hayatım boyunca düşünsem de aklımın ucundan geçmeyen şeyler şu zorlu süreçte bir öğrencimden geldi. Öğrencim Bedirhan Barış Kara'ya benim için yıllar geçse de hafızamdan silinmeyecek bu anıyı hediye ettiği için, Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a bu zor günlerde bile öğrencilerimize ve öğretmenlerimize verdiği değerden bir an olsun vazgeçmediği için teşekkürü bir borç bilirim. İyi ki varlar" dedi.

Öğretmen Şule Aktaş'a bir sürpriz de Amasya Milletvekili Hasan Çilez ve Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu'ndan geldi. Milletvekili Çilez ve Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu Öğretmen Şule Aktaş'ı arayarak doğum gününü kutladılar. Sürprizlerle dolu bu doğum gününü ömrü boyunca unutamayacağını söyleyen Aktaş Milletvekili Çilez'e ve Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu'na teşekkür etti.

Şule Öğretmene Bakan Selçuk'tan sürpriz telefon

Kaynak: İHA

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