Baraj suları çekilince tarihi mezarlık yeniden gün yüzüne çıktı! Köylüler yakınlarına dua etmek için akın etti
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Baraj suları çekilince tarihi mezarlık yeniden gün yüzüne çıktı! Köylüler yakınlarına dua etmek için akın etti

Baraj suları çekilince tarihi mezarlık yeniden gün yüzüne çıktı! Köylüler yakınlarına dua etmek için akın etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta Sır Barajı altında kalan İsmailli Köyü ve çevre köylerdeki mezarlık aları, suların çekilmesiyle tam 32 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıktı. Tarihi mezarlığı gören köylüler şaşkınlık yaşadı. Atalarının mezarlarının ortaya çıkmasının ardından mezarlığı ziyaret eden köylüler yakınları için Kur'an okuyup dua etti. Halen suyun altında mezarlığın devamı ve 30 hane bulunduğu bilinirken, uzun süre sular altında kalan mezar taşlarının zaman içinde aşındığı görüldü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi İsmailli Mahallesi Sır Barajı'nda yaşanan olayda 1989 yılında Sır Barajı altında kalan İsmailli Köyü ve civar köylerin mezarlık alanı suların çekilmesiyle 32 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı.

BARAJ SUYU 70 METRE ÇEKİLDİ

Barajda sular 70 metre çekilince, daha önce su altında kalan evler ve tarihi mezarlık tüm çıplaklığı ile meydana çıkınca, görenleri şaşırttı. Mezar taşlarının yazıları suyun etkisiyle aşınırken, yaşanan kuraklık ve ortaya çıkan mezarlık alanı havadan da görüntülendi.

Sular çekilince mezarlık ortaya çıktı, yakınları mezar başında dua etti

KÖYLÜLER MEZARLIĞA ZİYARETE GELDİ

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise, ortaya çıkan mezarlık alanı ziyaret ederek yakınları için Kur'an okuyup dua ederken, duygulandıklarını ve su altında yüzlerce mezarın olduğunu ifade ettiler.

Babasının mezarı başında dua eden Harun Koska, "Burası üç köye ait bir mezarlıktı. Bütün dedelerimiz ninelerimiz ve amcalarımız burada yatıyor. Benim başında bulunduğum yer ise dedemin mezarı. Duamızı yaptık inşallah yerini bulur. Sular altındayken de aynen gelip birlikte toplu duamızı ediyorduk" dedi.

Sular çekilince mezarlık ortaya çıktı, yakınları mezar başında dua etti

SUYUN ALTINDA MEZARLIĞIN DEVAMI VE 30 HANE BULUNUYOR

Bölgenin çevredeki üç köyün mezarlık alanının olduğunu söyleyen Bayram Koska, "Burası önceden İsmailli, Orhangazi ve Sarı Ahmetli köylerinin mezarlık alanıydı. Burada büyüklerimiz yatıyor. Bugün de buraya geldik suların çekilmesi sonrası mezarları ziyaret ederek dualarımızı ilettik" dedi.

Köy sakinlerinden Adem Koska ise, "Mezarlık her yıl çıkmıyor bizler takip ediyoruz. Mezarlığın ortaya çıktığı zaman duamızı yapıyoruz tabi insan hüzünleniyor. Halen suyun altında mezarlığın devamı ve 30 hane bulunuyor" dedi. -

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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