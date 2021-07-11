Sular altında kalacak olan ilçede son boğa güreşleri yapıldı

Sular altında kalacak olan ilçede son boğa güreşleri yapıldı 38'inci Derekapı boğa güreşleri son kez yapılıyor Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen geleneksel 'Derekapı boğa güreşleri' nefes kesti.

Sular altında kalacak olan ilçede son boğa güreşleri yapıldı

38'inci Derekapı boğa güreşleri son kez yapılıyor

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen geleneksel 'Derekapı boğa güreşleri' nefes kesti. Baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçenin Derekapı mevkiinde boğalar son kez kozlarını paylaşıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri geçtiğimiz yıl korona virüs tedbirleri kapsamında yapılamamıştı. Kısmi ve tam kapanma döneminin sona ermesinin ardından kentte boğa güreşleri yeniden yapılmada başlandı.

Yusufeli Belediye Başkanlığı ile Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşlerini ve Boğalarını Tanıtma Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen '38'inci Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali' bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Derekapı mevkiinde iki gün süren güreşlere Erzurum, Rize, Artvin ve ilçelerinden getirilen 130 boğa, "deste, ayak, küçük orta, süper baş, büyük orta, başaltı ve baş" olmak üzere 7 kategoride mücadele etti.

50 ile 150 bin lira arasında fiyatları değişen boğalar, güreşler öncesi kilo ve boynuz kontrolünden geçirildi, sivri boynuzlular törpülendi. Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği güreşlerde boğalara, Maraş, Titus, Oskar, Kral, Hemşinli gibi isimler verilmesi dikkat çekti.

Özenle besliyorlar

Boğa sahipleri boğalarına evlatları gibi bakarken, güreşler öncesi güç ve kondisyonlarını sağlamak için bal, pekmez ve fındıkları gibi yiyeceklerle elleriyle besliyorlar. Öte yandan kondisyonları için, antrenör eşliğinde günlük spor yaptırılıyor.

Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşlerini ve Boğalarını Tanıtma Geliştirme Derneği Başkanı Ali Çakal, yaptığı açıklamada, "Bu yıl 38'incisini düzenlediğimiz Derekapı boğa güreşlerini iki yıldır pandemi nedeniyle yapamamıştık. Yasakların kalkmasıyla festivallerimize dün başladık. Burada meraların efendini seçiyoruz. Festivalimiz 130 boğa katılımıyla gerçekleşiyor. Başta emek veren boğacı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Daha sonra festivale emek veren herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Festivalin sonunda en büyük ödül olan 20 bin lira, baş boğa sahibine verilecek olurken, toplamda 150 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Bülbül