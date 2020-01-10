Sulama motoru ve dinamo hırsızları yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Sulama motoru ve dinamo hırsızları yakalandı - Haberler

Sulama motoru ve dinamo hırsızları yakalandı

Mersin polisi, 21 sulama motoru ve dinamoyu çaldıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

10.01.2020 12:15 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:20
Sulama motoru ve dinamo hırsızları yakalandı

polisi, 21 sulama motoru ve dinamoyu çaldıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, son 15 gün içerisinde Kaleköyü, Bozon, ve mevkilerinde sulama kanalı boyunca 2'si kumu kurumundan olmak üzere 21 sulama motoru ve dinamo çalındı. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın olduğu bölgelerde devriyeleri çoğalttı. Kuyuluk mevkisinde olayları gerçekleştiren Ö.A.K. ve Ö.C.'yi belirleyen ekipler, kamyonet, suç aletleri ve çalmış oldukları malzemelerin bir kısmı ile kovalamaca sonucunda şahısları yakaladı.


Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler