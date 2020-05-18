Sulama kanalından balık kurtarma operasyonu
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Sulama kanalından balık kurtarma operasyonu

Sulama kanalından balık kurtarma operasyonu Konya'nın Beyşehir ilçesinde aktığı sulama kanalında mahsur kalan damızlık sazan balıkları gerçekleştirilen çalışmayla kurtarılarak ait olduğu göl sularına tekrar bırakıldı.

Sulama kanalından balık kurtarma operasyonu
18.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:17

Sulama kanalından balık kurtarma operasyonu

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde aktığı sulama kanalında mahsur kalan damızlık sazan balıkları gerçekleştirilen çalışmayla kurtarılarak ait olduğu göl sularına tekrar bırakıldı.

Balıkların üreme dönemi olması sebebiyle uygulanan balık av yasağının devam ettiği Beyşehir Gölü'nde, tarımsal sulama dolayısıyla tarihi Taşköprü altındaki regülatör kapaklarının açılarak Beyşehir-Suğla-Apa kanalına su verilmeye başlanması üzerine başlayan balık kaçaklarından dolayı artan eleştiriler üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kapaklardan kanala akan damızlık anaç sazan balıklarını kurtarıp yeniden ait olduğu göl sularıyla buluşturmak amacıyla çalışma başlattı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde yürütülen çalışmaya Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Kanaldaki su akışına rağmen aşağılara gitmeyen ve göl sularına doğru yüzerek bu kesimde mahsur kalan su yüzeyinden de görülebilen anaç sazan balıkları atılan ağlarla toplanarak önce köprü üzerine ve karaya çıkarıldı. Kanaldan çıkarılan balıklar, su ürünleri kontrol görevlileri ile polisler tarafından yeniden göl sularına salındı. Uzun uğraşlar verilen çalışmada akıntı sebebiyle güçlükler yaşanması üzerine DSİ görevlilerinden de yardım istendi. Taşköprüye gelen görevliler, regülatör kapaklarını kapatarak gölden kanala su akışını kesti ve derinliği azaltılan sığ sulardaki sazan balıkları toplanarak göl sularına salındı.

Beyşehir Birliği, Göl, Doğa ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, balıkların gölde korunup üreme dönemini atlatmasının önemine değindi. Tan, "Gölden tarımsal sulama için kanala sular verilmeye başlayınca gölün damızlık balıkları akıp gidiyor. Bunu yıllardır yetkililer görüyor ama engel olmuyorlar. Oysa dernek olarak DSİ yetkililerine vermiş olduğumuz balıkların zayi olmamasına yönelik güzel bir proje vardı. Ancak, proje maliyetinin yüksel olduğu gerekçe gösterilerek hayata geçirilemedi. Beklentimiz verdiğimiz bu projenin bir an önce devreye konulması yoksa bu gölümüzün balıkları, su ürünleri av yasağının olduğu üreme döneminde işte böyle boşa akıp gidecek, heder olacak. Bu konuyla ilgili farklı projeler de yürütülebilir" diye konuştu.

Çalışmaya gönüllü olarak katılan Mehmet Kaya da, ağlarla yürüttükleri çalışmayla kanala akan balıkları tekrar Beyşehir Gölü'ne kazandırdıklarını belirterek, "Biz de gönüllü olarak bu çalışmaya destek vererek vatandaşlık görevimizi yerine getirdik" dedi.

Çalışma kapsamında kanalda mahsur kalan bazıları 6-7 kiloluk büyüklüğe sahip çok sayıda sazan balığı kurtarılarak göl sularına bırakıldı.

Öte yandan, çalışma esnasında beli kırılmış bir sazan balığı da kanal sularından çıkarıldı. Belinin kırık olmasına rağmen kanal sularında yaşamını sürdürmeye çalışan sazan balığı da göl sularına salındı.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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