Sulama Kanalında Kaybolan Genci Arama Çalışmaları Sürüyor

TOKAT'ta sulama kanalına uçan otomobilin içerisinde bulunamayan 20 yaşındaki Zeki Sarıel'i arama çalışmaları devam ediyor.



Kent merkezinde önceki gece Gezirlik Mahallesi'nde toprak yolda sürücüsü 20 yaşındaki Esat Özer yönetimindeki 60 HE 734 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp sulama kanlına uçtu. Sürücü Esat Özer ile 21 yaşındaki Mustafa Yıldız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Suda yaklaşık 500 metre sürüklenen otomobilde bulunan Zeki Sarıel'e ise ulaşılamadı. Bunun üzerine sulama kanalının kapakları kapatılarak başlatılan çalışmalar dün akşama kadar sürdü ancak sonuç alınamadı. Emirseyit Beldesi'ne kadar süren çalışmalar dün akşam bitirildi.



Kayıp Sarıel'i arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı. AFAD ekipleri sulama kanalı içerisine girerek Zeki Sarıel'i arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri bugün de Emirseyit Beledisinden, Turhal ilçesine kadar olan yaklaşık 20 kilometrelik mesafede Zeki Sarıel'i bulmak için çalışmalarına başladı. Sulama kanalı içerisinde bazı bölgelerde oluşan su birikintileri ise Tokat İl Özel İdaresine ait ekskavatör yardımı ile kontrol edildi Arama çalışmalarına Zeki Sarıel'in babası Halim ve kardeşi Ramazan ile arkadaşları da katıldı. Henüz sonuç alınamayan arama çalışmalarının akşama kadar süreceği öğrenildi.



- Tokat