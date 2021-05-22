Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü İsmail Burak Berberkaya (20) yaralandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü İsmail Burak Berberkaya (20) yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Berberkaya, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, Serik'e bağlı Sarıabalı Mahallesi Karagöl mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden İsmail Burak Berberkaya (20) yönetimindeki 07 ACE 59 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp DSİ sulama kanalına uçtu. Sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesin yaptığı Berberkaya, Serik'teki bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan İsmail Burak Berberkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Araçta başka birilerinin de olabileceğini değerlerin jandarma ekipleri sürücünün yakınları ile irtibata geçti. Araçta başka kimsenin olmadığı belirlendi.

Jandarmanın çağırdığı kurtarıcı ile araç kanaldan çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı