Sulama kanalına uçan otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldu

Sulama kanalına uçan otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldu Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilden sürücü kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtuldu.

Sulama kanalına uçan otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldu

Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilden sürücü kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtuldu.

Kaza Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Karagöl mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Burak Berberkaya'nın kullandığı 07 ACE 59 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. sürücü Berberkaya, kendi imkanı ile araçtan çıkmayı başarırken yaralı olarak ambulansla hastaneye götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci