Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sulama kanalına giren Suriyeli boğuldu.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bereketli köyündeki bir tarlada çalışan Muhammed Şahin Ali (25), serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi.



Ali'nin gözden kaybolması üzerine köylüler, İl Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma ekiplerinden yardım istedi.



Arama kurtarma ekiplerince suya girdiği yerin bir kilometre ötesinden çıkarılan Ali'nin cansız bedeni, Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.