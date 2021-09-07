Sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi üzerinde DSİ sulama kanalında elini yüzünü yıkamak isteyen Yusuf Akbulut (81), dengesini kaybedip suya düştü. Çevredeki vatandaşlar yaşlı adamın suya düştüğünü görünce suya atladılar. Bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan Akbulut, 112 ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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