SULAMA KANALINA DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI
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SULAMA KANALINA DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AMASYA'nın Taşova ilçesinde Can Kaşık (18) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

AMASYA'nın Taşova ilçesinde Can Kaşık (18) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Aracın düştüğü yerden yaklaşık 250 metre ilerde bulunan ve hastaneye kaldırılan Kaşık, hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Taşova ilçesinde meydana geldi. Can Kaşık idaresindeki 06 FZR 68 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, kanalda sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobil halat ve iş makinası yardımıyla sudan çıkartıldı. Arama çalışmalarına devam eden ekipler, aracın düştüğü yerden yaklaşık 250 metre ilerde Can Kaşık'a ulaştı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkartılan Kaşık, ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaşık hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SULAMA KANALINA DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI
SULAMA KANALINA DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI
SULAMA KANALINA DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI
SULAMA KANALINA DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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