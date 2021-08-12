Sulama kanalına düşen çiftçi, kurtarılamadı
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Sulama kanalına düşen çiftçi, kurtarılamadı

Sulama kanalına düşen çiftçi, kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Hasan Kaya (32) hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Hasan Kaya (32) hayatını kaybetti.

Eyyübiye ilçesinin kırsal Ulukyanı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hasan Kaya ekili arazisine su çekmek için DSİ'ye ait sulama kanalına su borusunu indirirken dengesine kaybedip düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Kaya, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Hasan Kaya doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul

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