Sulama kanalına düşen aracın sürücüsü genç kız, yaşamını yitirdi
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Sulama kanalına düşen aracın sürücüsü genç kız, yaşamını yitirdi

Aydın'da hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 22 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti.

01.09.2020 19:03 | Son Güncelleme: 01.09.2020 19:08

Aydın'da hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 22 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti.

Çeştepe Mahallesi Hayvan Pazarı mevkisinde Ayşegül Aydın yönetimindeki 09 LZ 900 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tamamı suya gömülen araç, çekici yardımıyla çıkartıldı. Sürücü koltuğunda emniyet kemeri takılı haldeki Ayşegül Aydın, araçtan çıkartılarak ambulansa alındı.

Genç kız, ambulanstaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sulama kanalına düşen aracın sürücüsü genç kız, yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

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