Sulama Kanalı Arasına Sıkışan İnek Kurtarıldı

Sulama Kanalı Arasına Sıkışan İnek Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalının arasına sıkışan inek kurtarıldı.

Sulama Kanalı Arasına Sıkışan İnek Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalının arasına sıkışan inek kurtarıldı.

Baykuş Mahallesi'nde yaşayan Bakır Olgul, ineğini bulamayınca çevrede aramaya başladı.

Mahallenin yakınlarından geçen iki sulama kanalının arasına sıkışan ineğini gören Olgul, hayvanı kendi çabalarıyla kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ineği bulunduğu yerden çıkardı.

Olgul, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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