Sulama havuzuna giren 2 arkadaş boğuldu (2)
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Sulama havuzuna giren 2 arkadaş boğuldu (2)

Sulama havuzuna giren 2 arkadaş boğuldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU 40 GÜN ÖNCE DOĞMUŞAntalya'nın Kaş ilçesinde, serinlemek için yapay sulama havuzuna girip, boğulan Mustafa Eldemir'in evli ve 3 çocuk babası olduğu, üçüncü çocuğunun 40 gün önce dünyaya geldiği öğrenildi.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU 40 GÜN ÖNCE DOĞMUŞ

Antalya'nın Kaş ilçesinde, serinlemek için yapay sulama havuzuna girip, boğulan Mustafa Eldemir'in evli ve 3 çocuk babası olduğu, üçüncü çocuğunun 40 gün önce dünyaya geldiği öğrenildi. Gürcistan uyruklu Abdulaev Gokhak'ın ise evli olduğu ancak çocuğunun bulunmadığı kaydedildi. Eldemir ve Gokhak'ın yaklaşık 4 yıldır Kaş'ta seralarda çalıştığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar

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