Şükür secdesi nasıl kılınır? Diyanet fetvaları!
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Şükür secdesi nasıl kılınır? Diyanet fetvaları!

25.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:53
Şükür secdesi nasıl kılınır? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Şükür secdesi nasıl yerine getirilir? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Şükür secdesi nasıl yerine getirilir?

Dini konularda araştırma yapanlar Şükür secdesi nasıl yerine getirilir? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Şükür secdesi nasıl yerine getirilir? konusunda fetva yayınladı. Peki,Şükür secdesi nasıl yerine getirilir? İşte, detaylar

ŞÜKÜR SECDESİ NASIL KILINIR?

Bir nimete kavuşan veya bir sıkıntıdan kurtulan müslümanın, şükrünü yerine getirmek maksadıyla Allah rızası için yaptığı secdeye 'şükür secdesi' denilir. Resûl-i Ekrem'in (s.a.s.) bir şeye sevindiğinde veya sevindirici bir haberle müjdelendiğinde Allah'a şükretmek için secde ettiği rivayet edilmiştir (Ebû Dâvûd, Cihad, 174; İbn Mâce, İkâmetü's-salât, 192).

Bu secdelerin abdestli olarak yapılacağı konusunda bir hadis bulunmamaktadır. Bazı fakihler namaza kıyas ederek abdesti gerekli görmüşlerdir.

Şükür secdesi şöyle yapılır: Kıbleye dönerek tekbir alıp secdeye varılır, secdede iken tesbihatta bulunduktan sonra Allah'a hamd ve şükür edilip yine tekbir alarak ayağa kalkılır (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 597-598).

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