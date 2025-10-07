Sükun Işıtan kimdir, Sükun Işıtan kaç yaşında, nereli?

Afife Tiyatro Ödülleri'nde performansıyla geceye damga vuran Sükun Işıtan, sahnede yaptığı duygusal teşekkür konuşmasıyla da dikkatleri üzerine çekti. Peki, Sükun Işıtan kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir?

SÜKUN IŞITAN KİMDİR?

Tiyatro dünyasının usta isimlerinden Sükun Işıtan, 28 Ekim 1967 tarihinde dünyaya gelmiştir. Hem sahne performanslarıyla hem de eğitmen kimliğiyle Türk tiyatrosuna önemli katkılarda bulunmuştur.

EĞİTİM HAYATI

Sükun Işıtan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra sanat tutkusunun peşinden giderek Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü de tamamlamıştır. Bu iki farklı disiplin, onun hem analitik hem de yaratıcı yönünü geliştirmiştir.

TİYATRO KARİYERİ

Kariyerine Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda başlayan Işıtan, daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar sahneye çıkmıştır. Sahnedeki ustalığı ve güçlü yorum gücüyle dikkat çeken sanatçı, tiyatroya olan tutkusunu sadece oyunculukla sınırlı tutmamıştır.

AKADEMİK ÇALIŞMALARI

Sanatçı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk, sahne ve diksiyon dersleri vererek pek çok genç oyuncunun yetişmesine katkı sağlamıştır.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Sükun Işıtan, tiyatro kariyeri boyunca çok sayıda önemli oyunda rol almıştır. Bunlardan bazıları:

• Miletos Güzeli

• Onikinci Gece

• Pazartesi Perşembe

• Şeytanlar

• Goya

• Büyük Romülüs

• Taşrada Bir Gün

• Rembetiko

• Cesaret Ana ve Çocukları

• Bernarda Alba'nın Evi

• Sekizde Buluşalım Aşkım

• Toplu Hikayeler

• Gün Batımı

ÖDÜLLERİ

Sükun Işıtan, 2013 yılında Baykal Saran Yılın Tiyatro Sanatçısı Ödülü'nün sahibi olmuştur. Bu ödül, sanatçının "Cesaret Ana ve Çocukları" oyunundaki etkileyici performansıyla kendisine verilmiştir.

27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri töreninde "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülünü aldı.

GÜNÜMÜZDE

Sahneye ve tiyatroya olan bağlılığını sürdüren Sükun Işıtan, hem oyunculuk kariyerine hem de sanat eğitimi alanındaki çalışmalarına devam etmektedir.