Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum
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Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum

11.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:22

4 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili "Keşke benim de böyle bir babam olsa" şeklinde bir paylaşım yapan Şükriye Tutkun, bu mesajını yeniden paylaşarak "Sene 2021 oldu, linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi kurmak istiyorum" notunu düştü.

Ünlü sanatçı Şükriye Tutkun, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 2017 yılında yayınladığı mesajı yeniden paylaşan Tutkun, "Sene 2017 'Keşke benim de böyle bir Babam olsa' demiştim sene 2021 oldu, linç edileceğimi bile bile, aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum. 'Keşke benim babam olsaymış' Ama benim değil tüm Türkiye'nin babası. Babasızların babası" ifadelerini kullandı.

"BENİ BULMAK İÇİN GELDİĞİNDE TRAFİK KAZASI GEÇİRİYOR"

Hürriyet gazetesinden Tülay Demir'e verdiği röportajda kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtlayan ünlü sanatçı, "Babanız sizi niye terk etmiş?" sorusuna "Bir gün annemle kavga ediyorlar. Babam çekip gidiyor, boşanmak için falan da gelmiyor galiba. Yıllar sonra beni bulmak için geldiğinde ise trafik kazası geçiriyor" yanıtını verdi.

"BABAM 59'UNDA VEFAT ETTİ"

Daha sonra evlerinde babasının sebep olduğu çok büyük bir yangın çıktığını, annesinden sonraki eşinin ve iki kızlarının o yangında hayatını kaybettiğini ifade eden Tutkun, "Babam daha da iflah olmuyor. 59'unda vefat etti" diye konuştu.

ERDOĞAN'LA İLGİLİ PAYLAŞIMI HAKKINDA KONUŞTU

Ünlü sanatçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 2017 yılında yayınladığı ve geçen ocak ayında yeniden paylaştığı "Keşke benim de böyle bir babam olsa, ya da 'Keşke benim de babam olsa' diyesim geliyor" mesajıyla ilgili konuştu. Tutkun, "Ya siz Tayyip Bey'in torunuyla olan o fotoğrafı gördünüz mü? O kadar güzel bir fotoğraf ki, açıkçası özendim. Çünkü ben hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Aslında aynı fotoğrafı, yanlış hatırlamıyorsam babamın ölüm yıldönümüydü, paylaşmıştım ben. O kare bir kez daha karşıma çıkınca yine paylaşayım dedim. Sözümü benim yaşadıklarımı yaşayanlardan, babasız büyüyenlerden başka kimse anlamaz" dedi.

BABASINI TOPLAMDA İKİ KERE GÖRDÜ

Tutkun, "Hiç görüşme fırsatı bulmuş muydunuz?" sorusu üzerine de "İki kere. İkisinde de hastanedeydi. Yani toplasan bir saat konuşmuşluğumuz yok. Yani 'Tayyip Erdoğan'ı baba gibi görüyorum' sözümü, benim yaşadıklarımı yaşayanlardan, babasız büyüyenlerden başka kimse anlamaz" ifadesini kullandı.

Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum

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Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum

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