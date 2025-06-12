Suiti ne demek, suiti anlamı nedir (Kim Milyoner Olmak İster)?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Azerbaycan dilindeki "Suiti" kelimesinin Türkçedeki karşılığı nedir sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

AZERBAYCAN DİLİNDEKİ "SUİTİ" KELİMESİNİN TÜRKÇEDEKİ KARŞILIĞI NEDİR?

A: Su aygırı

B: Fok

C: Katil balina

D: Köpek balığı

Cevap :B