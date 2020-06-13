Suikastçi filmi konusu nedir? Suikastçi oyuncuları ve Suikastçi özeti!
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Suikastçi filmi konusu nedir? Suikastçi oyuncuları ve Suikastçi özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Suikastçi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Suikastçi konusu, özeti ve Suikastçi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Suikastçi filminin detayları…

Suikastçi filmi konusu nedir? Suikastçi oyuncuları ve Suikastçi özeti!
13.06.2020 09:18 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:22

İzleyenleri ekrana bağlayan Suikastçi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Suikastçi filmini izleyecek olanların merak ettiği Suikastçi konusu nedir, Suikastçi oyuncuları kimler ve Suikastçi özeti gibi konuları inceliyoruz.

SUİKASTÇİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Michael Cuesta

Oyuncular: Dylan O'Brien, Michael Keaton, Taylor Kitsch

Tür: Aksiyon, Gerilim

Ülke: 2017/ ABD

Suikastçi filmi konusu nedir? Suikastçi oyuncuları ve Suikastçi özeti!

SUİKASTÇİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

14 yaşındayken ailesini trajik bir trafik kazasında kaybeden Mitch'in hayatını trajediler bırakmaz. 23 yaşında kız arkadaşı Katrina'ya evlenme teklifi ettiği gün, bir grup terörist bulundukları yere silahlı saldırıda bulunur ve Katrina hayatını kaybeder. Yaşadığı bu talihsiz olaydan sonra intikam yemini eden Mitch, CIA Genel Müdür Yardımcısı Irene Kennedy tarafından işe alınır. Kennedy, Mitch'nin eğitilmesi için Soğuk Savaş gazisi Stan Hurley'i görevlendirir. Birlikte sivil ve askeri hedeflere yönelik gerçekleştirilen saldırıları araştırmaya başlarlar. Yaptıkları araştırmalarla, bir ajanın Orta Doğu'da 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istediğini keşfeden ikili, kendilerini tehlikeli bir mücadelenin içinde bulurlar.

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