Şuhutlu Ciğerci Dede hayata veda etti
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Şuhutlu Ciğerci Dede hayata veda etti

24.12.2020 12:54 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:59
Şuhutlu Ciğerci Dede hayata veda etti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 55 yıldır açtığı seyyar tezgah ile ciğercilik ve köftecilik yapan, halk arasında da 'Ciğerci Dede' olarak bilinen Fakri Aksüngür (80) hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 55 yıldır açtığı seyyar tezgah ile ciğercilik ve köftecilik yapan, halk arasında da 'Ciğerci Dede' olarak bilinen Fakri Aksüngür (80) hayatını kaybetti. Aksüngür'ün ölümü ilçeyi adeta yasa boğdu.

Şuhut'ta yarım asırdır ciğercilik ve köftecilik yapan ve yaptığı yemekler ile vatandaşların büyük beğenisini gören Aksüngür yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. İlçede 55 yıldır açtığı seyyar tezgah ile tadına doyulmaz ciğer ve köfte ekmek yapan, bu yüzden de halk arasında Ciğerci Dede olarak bilinen Aksüngür'ün ölümü ilçede adeta yasa havası oluşturdu. Aksüngür'ün ölümünün ardından özellikle Şuhutlu vatandaşlar sosyal medya üzerinden üzüntülerini dile getiren paylaşımlarda bulundu.

Aksüngür'ün cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası Şuhut Asri Mezarlığından toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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