Şuhut'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
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Şuhut'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

İhlas Haber Ajansı / RECEP DİKİCİ - Haberler | Yaşam

Şuhut'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle okul ve ev çatıları ile iş yeri tabelaları uçtu, ağaçlar devrildi.

Şuhut'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle okul ve ev çatıları ile iş yeri tabelaları uçtu, ağaçlar devrildi.

Şuhut'ta dün gece 03.00 civarlarında başlayan şiddetli rüzgar ilçede bulunan ev ve okulların çatılarını, ilçe merkezindeki bazı iş yerlerinin tabelalarını uçururken ağaçlar ise şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi. Vatandaşlar evlerinde yaşananları korku dolu anlarla izledi. Gece yaşanan felaketin boyutları sabah güneşin aydınlatması ile ortaya çıktı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

Şuhut'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Şuhut'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Şuhut'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Şuhut'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Şuhut'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Şuhut'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP DİKİCİ

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