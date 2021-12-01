Şuhut'ta lodos ağaçları kökünden devirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şuhut'ta lodos ağaçları kökünden devirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şuhut'ta lodos ağaçları kökünden devirdi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün gece başlayan şiddetli lodos etkili oldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün gece başlayan şiddetli lodos etkili oldu. İlçe genelinde etkili olan lodos, ilçedeki ağaçları kökünden devirdi.

Şuhut'ta dün gece başlayıp etkisini sürdüren lodos, ilçe genelinde etkili oldu. Zaman zaman yağmurun da etkisiyle trafikte sürücülere, rutin yaşamda vatandaşlara zor anlar yaşatan lodos, ilçeye bağlı bazı mahalle ve sokaklardaki ağaçları kökünden söküp devirdi.

(Recep Dikici-İHA)

Şuhut'ta lodos ağaçları kökünden devirdi

Şuhut'ta lodos ağaçları kökünden devirdi

Son dakika haber | Üvey kardeşini altın borcunu ödemediği için öldürmüş

Son dakika haber | Üvey kardeşini altın borcunu ödemediği için öldürmüş

 Muş'ta yola çıkan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

Muş'ta yola çıkan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

 KAĞITHANE'DE ÇATI ANNE İLE OĞLUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

KAĞITHANE'DE ÇATI ANNE İLE OĞLUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title