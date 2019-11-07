Şuhut Jandarma Trafik ekiplerine kış lastiği uygulaması

Şuhut Jandarma Trafik ekiplerine kış lastiği uygulaması

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Şuhut İlçe Jandarma Trafik timleri kış lastiği uygulaması kapsamında görev yerinde uygulamaya tabi tutuldu.

07.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:47
Şuhut Jandarma Trafik ekiplerine kış lastiği uygulaması

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Şuhut İlçe Jandarma Trafik timleri kış lastiği uygulaması kapsamında görev yerinde uygulamaya tabi tutuldu.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Gören, Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek kış mevsimine hazırlık kapsamında İlçe Jandarma Trafik timlerinin araç sürücülerine kış lastiği uygulaması çerçevesinde lastik sökme-takma eğitimi yaptırarak bizzat yerinde denetleme yaptı. Denetlemelerin tüm ilçelerde gerçekleştiğini belirten Kıdemli Başçavuş Ali Gören, denetimlerin devam edeceğini söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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