Suğla Gölüne 145 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı
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Suğla Gölüne 145 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

Suğla Gölüne 145 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı
Anadolu Ajansı / Fatih Atalay - Haberler | Güncel

Yalıhüyük Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Suğla Gölü'ne 145 bin yavru balık bırakıldı.

Yalıhüyük Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Suğla Gölü'ne 145 bin yavru balık bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılma Projesi" kapsamında Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balık Üretme Tesislerinde üretilen 145 bin sazan balığı yavrusu Suğla Gölü'ne salındı.

Yalıhüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, "Kırsal bölgeler de yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması amacıyla gölümüzü bıyıklandırmaya devam ediyoruz." dedi.

Yalıhüyüklü balıkçılar da uygulamalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek sazan balığı yavrularını göle bırakırken yetkililere destek verdi.

Suğla Gölü'nde yılda 2-3 ton sazan balığı, 80 ton İsrail sazanı, 10 ton levrek avlanabildiği öğrenildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay

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