Sude Zülal Güler oynadığı diziler! Sude Zülal Güler kaç yaşında?

Son olarak STAR TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Sude Zülal Güler ve Ümit Kantarcılar'ın yer aldığı Kazara Aşk dizi ilk bölümü ile dikkatleri çekmekte. Sude Zülal Güler oynadığı diziler! Sude Zülal Güler kaç yaşında?

Birçok dizide rol alan Sude Zülal Güler, şuanda STAR TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kazara Aşk dizisinde rol almakta. Sude Zülal Güler oynadığı diziler! Sude Zülal Güler kaç yaşında?

SUDE ZÜLAL GÜLER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2013 yılında rol aldığı ve genç oyuncunun ilk dizisi olan "Çınar'ın" yanı sıra 2018 yapımı olan Keşif isimli film ile de Sude Zülal Güler, beyaz perdeye adımını atmıştır. Küçük yaşlarda çeşitli dizi ve filmlerde rol almaya başlayan başarılı isim, Muhteşem Yüzyıl, Mayıs Kraliçesi ve İsimsizler gibi yapımlarda da performans sergilemiş ve izleyici kitlesinden beğeni toplamıştır. 2001 senesinde doğduğu öğrenilen genç oyuncu Sude Zülal Güler'in Cengiz Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?

Sude Zülal Güler isimli genç oyuncu, 25 Ağustos 2001 senesinde İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. Henüz 19 yaşında olduğu öğrenilen genç isim Sude Zülal Güler, Makedonya kökenlidir. İlk olarak 2013 senesinde 12 yaşında iken rol aldığı Çınar isimli dizi projesi ile birlikte oyunculuk kariyerine başlamıştır.