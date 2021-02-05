Sude Alkan bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 16 yaşındaki Sude Alkan nerede?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sude Alkan bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 16 yaşındaki Sude Alkan nerede?

05.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:07
Sude Alkan bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 16 yaşındaki Sude Alkan nerede?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Sude Alkan konusu ele alınıyor. Sude Alkan bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 16 yaşındaki Sude Alkan nerede?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI SUDE ALKAN BULUNDU MU?

Sude Alkan 16 yaşında, Kayseri Melikgazi'den kayboldu.

Kayseri'de annesinin çalışması nedeniyle evde sık sık iş yapması üzerine sinirlenerek annesi ile tartıştı. Teyzeme gidiyorum diyerek evden çıkan Sude Alkan'dan 4 Şubat'tan beri haber alınamıyor. Anne Şükran Düztaş kızına ulaşmak için Müge Anlı'ya başvurdu.

Sude Alkan bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 16 yaşındaki Sude Alkan nerede?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ali Sunal Sezen Aksu Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Ömer Ali Erol Bulut Fatih Terim Deniz Türüç İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sude Alkan bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 16 yaşındaki Sude Alkan nerede? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 11:07:24. #1.14#
title