Sude Alkan bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 16 yaşındaki Sude Alkan nerede?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Sude Alkan konusu ele alınıyor. Sude Alkan bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 16 yaşındaki Sude Alkan nerede?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI SUDE ALKAN BULUNDU MU?

Sude Alkan 16 yaşında, Kayseri Melikgazi'den kayboldu.

Kayseri'de annesinin çalışması nedeniyle evde sık sık iş yapması üzerine sinirlenerek annesi ile tartıştı. Teyzeme gidiyorum diyerek evden çıkan Sude Alkan'dan 4 Şubat'tan beri haber alınamıyor. Anne Şükran Düztaş kızına ulaşmak için Müge Anlı'ya başvurdu.